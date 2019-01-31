Георгий Джикия - о пропущенном чемпионате мира: "Я смирился с этим уже давно"

Защитник сборной России Георгий Джикия в интервью Марии Командной отметил, что философски отнесся к тому, что не смог выступить на чемпионате мира 2018 года из-за травмы крестообразных связок колена. Также он вспомнил свои первые ощущения от попадания в сборную России.

– Когда впервые приехал в сборную, у меня были огромные глаза – все было так интересно. Вообще не понимал, куда я попал. Классное чувство, – сказал Джикия. – Со временем приживаешься, становишься своим. И в "Спартаке", и в сборной чувствую себя счастливым человеком. Ну что может быть лучше сборной?

С тем, что пропущу чемпионат мира из-за травмы, смирился уже давно. Еще тогда, когда пришли на базу и сказали, что я не еду. Сказали спокойно восстанавливаться и готовиться к сезону. Наверное, нужно было этот опыт пережить. Сейчас я здоров на сто процентов, колено не беспокоит. Все позади.

Я был с ребятами на открытии чемпионата мира. А во время остальных матчей был на сборах со "Спартаком". Смотрели все матчи. Спорил с каждым, кто говорил, что мы не выйдем из группы. В этой сборной все знали, что нужно делать и как делать. Сразу появляется результат.