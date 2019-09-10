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Генсек КФФ поблагодарил сборную Казахстана за игру против России

09:59
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Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин — о матче отборочного турнира Евро-2020 Россия — Казахстан (1:0).

— Хочу выразить благодарность тренерскому штабу национальной сборной и игрокам команды за отличную игру в поединке против России, — написал Айтхожин в Instagram. — Совсем немного не хватило нам, чтобы набрать очки и порадовать всю страну. Естественно, это большой опыт для нас. Вы и сами видите, команда обновляется, появляются новые имена, подрастает молодежь. Считаю, что национальная сборная заслуживает поддержки, ведь все парни бились, играя на максимуме своих возможностей. Большое спасибо всем казахстанцам-землякам, которые тепло встретили нас и поддерживали в Калининграде! В такие моменты мы понимаем, что казахстанцы едины, а значит, нам по силам новые вершины!

Хочу выразить благодарность тренерскому штабу национальной сборной и игрокам команды за отличную игру в поединке против России. Совсем немного не хватило нам, чтобы набрать очки и порадовать всю страну. Естественно, это большой опыт для нас. Вы и сами видите, команда обновляется, появляются новые имена, подрастает молодежь. Считаю, что национальная сборная заслуживает поддержки, ведь все парни бились, играя на максимуме своих возможностей. Большое спасибо всем казахстанцам-землякам, которые тепло встретили нас и поддерживали в Калининграде! В такие моменты мы понимаем, что казахстанцы едины, а значит, нам по силам новые вершины!

Публикация от Азамат Айтхожин (@aitkhozhin_azamat)

Россия — Казахстан

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https://www.instagram.com/p/B2N44nWJuRa/

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