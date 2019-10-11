Гендиректор «Зенита» назвал победу России над Шотландией знаменательной

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что сборная России в матче отборочного турнира чемпионата Европы против Шотландии (4:0) одержала знаменательную победу.

— Это очень знаменательная победа, поскольку она одержана с очень большим счетом, — цитирует ТАСС Медведева. — В первом тайме забить не удалось, но во втором забили четыре очень красивых гола. Могли забить и еще.

Отдельно игроков я бы не стал выделять, потому что на поле была единая команда. Конечно, приятно, что футболисты «Зенита» себя показали с лучшей стороны: это и Артем Дзюба, и Магомед Оздоев, и Юрий Жирков. Всегда приятно, когда игроки твоей любимой команды вносят вклад в игру сборной, но самое главное — командный дух и единство. На поле была не сборная солянка, а единая команда, настоящая сборная!

Сможет ли Дзюба довести число голов в отборе к чемпионату Европы — 2020 до десяти? Это может стать вишенкой на праздничном торте выхода на турнир. Если это произойдет, думаю, будет приятно не только ему, но и всем болельщикам.