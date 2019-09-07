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Футболистам сборной России пририсовали бороды. Фото

7 сентября 2019, 16:33
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Twitter сборной России пририсовал футболистам бороды в честь соответствующего дня. В частности, на фотографии изображены хавбек Александр Головин, голкипер Андрей Лунев и защитник Мариу Фернандес.

Отметим, что день бороды отмечается ежегодно во всем мире каждую первую субботу сентября.

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