Футболистам сборной России пририсовали бороды. Фото

Twitter сборной России пририсовал футболистам бороды в честь соответствующего дня. В частности, на фотографии изображены хавбек Александр Головин, голкипер Андрей Лунев и защитник Мариу Фернандес.

Отметим, что день бороды отмечается ежегодно во всем мире каждую первую субботу сентября.