Футболистам сборной России пририсовали бороды. Фото
7 сентября 2019, 16:33
Twitter сборной России пририсовал футболистам бороды в честь соответствующего дня. В частности, на фотографии изображены хавбек Александр Головин, голкипер Андрей Лунев и защитник Мариу Фернандес.
Отметим, что день бороды отмечается ежегодно во всем мире каждую первую субботу сентября.
Сегодня — Всемирный день бороды!— Сборная России (@TeamRussia) September 7, 2019
Как считаете, кому из игроков @TeamRussia стоит отрастить бороду? ?? pic.twitter.com/AQIo4uCKW8
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