Фомин заявил, что в сборной России нет дедовщины

Полузащитник сборной России Даниил Фомин рассказал, как он осваивается в команде. Игрок «Уфы» был впервые вызван в сборную. Россиянам предстоят матчи отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября). Россияне уже обеспечили себе выход в финальную часть турнира.

— Привыкаю к команде, партнерам, тренерам, — цитирует Фомина ТАСС. — Связи пока не наигрываем, идет восстановление и подготовка к Бельгии. Конечно, чувствуется уровень и масштаб национальной команды, все более ответственно. Требуется только выходить и защищать честь страны. Дедовщина? Пока не наблюдалось, коллектив и тренеры хорошие, помогут, подскажут. Знаком с ребятами из «Краснодара», а также с теми, кто играл в «молодежке» — Зелимхан Бакаев, Ильзат Ахметов. Разговора с Черчесовым пока не было, но думаю, что он еще будет.

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