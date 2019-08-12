Фигуранты дела по иску Алдонина вызваны в суд на 9 сентября

Пресс-служба Замоскворецкого районного суда города Москвы подтвердила иск бывшего капитана сборной России Евгения Алдонина к МВД России. Футболист хочет компенсировать моральный вред за допущенные, по его мнению, волокиту и ошибки следствия, которое пять лет занимается делом о хищениях в банке "Замоскворецкий". 1,5 миллиона долларов из похищенных средств принадлежали Алдонину. Он хочет отсудить у МВД 47,3 миллиона рублей.

"В производстве Замоскворецкого районного суда города Москвы находится гражданское дело № 2-4785/2019 по иску Алдонина Е.В. в МВД России о возмещении ущерба. По делу назначена подготовка к судебному разбирательству, в связи с чем лица, участвующие в деле, вызваны в суд на беседу на 9 сентября 2019 года в 14:00", - приводит "РИА Новости" заявление пресс-службы Замоскворецкого районного суда.