Федор Смолов: «После чемпионата мира я стал более закрытым человеком»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал, как изменился в человеческом плане за последнее время.

— После чемпионата мира ты стал давать меньше интервью и участвовать в каких-либо проектах. Сознательно закрылся?

— В том числе сознательно — приводит слова Смолова официальный сайт «Локо». — Плюс я считаю, что проекты или интервью не должны быть банальными.

— Дом культуры, которому ты помог с ремонтом (Федор перевел 400 тысяч рублей на восстановление здания) — не собираешься как-нибудь туда приехать?

— Собираюсь! Я пока не до конца понимаю, как туда добраться, да и график не позволяет. Но если получится — обязательно заеду. Очень благодарен жителям села за теплые слова в мой адрес.

— Как думаешь, тебя больше любят или хейтят?

— Думаю, хейтят.

— Как относишься к этому?

— У меня есть определенная модель поведения, и как человек, способный к анализу и размышлениям, я все прекрасно понимаю. Но в то же время я не собираюсь делать что-то в угоду общественности. Я такой, какой есть: мои близкие друзья меня знают. А если мой образ или «картинка» людям не очень импонирует... Ну, окей.

— У тебя много благотворительных проектов, о которых ты не рассказываешь.

— А зачем? Я это делаю исключительно потому, что мне хочется помочь, а не для того, чтобы кто-то об этом знал. Благотворительность не является «имиджевой историей». А еще мне кажется, что для того, чтобы кому-то помочь — необязательно иметь деньги. Главное — желание.

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