Федор Смолов: "Комличенко подстригся наконец-то! Прическа у него была неудачная"

Форвард сборной России Федор Смолов оценил игру и прическу коллеги по национальной команде нападающего Николая Комличенко.

– В сборную приехал Комличенко, конкуренция впереди возрастает. Шутите над ним как-то? Все-таки человек 29 голов забил за сезон.

– А что шутить? Это на самом деле хороший результат. Я его только поздравил, еще когда только чемпионат закончился. Я Колю знаю еще по "Краснодару". Все приехали, все составляют друг другу конкуренцию, все хотят играть за национальную сборную, представлять страну.

– Как он вам на тренировке?

– Он только ночью прилетел, поэтому у него была укороченная программа. Ну подстригся он, вот что заметил. Наконец-то! А то прическа у него неудачная была. (Александр Рогулев)

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня - Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матче Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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