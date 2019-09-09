Федор Кудряшов: «Менталитет сборной России поменялся»

Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал об обстановке в национальной команде.

— Я уверен, что наш менталитет поменялся, — цитируют «Известия» Кудряшова. - И в этом большая заслуга тренерского штаба и коллектива, который был создан в преддверии чемпионата мира. Как говорил Артем Дзюба, люди, которые приезжают в сборную, должны понимать, за что они играют и кого представляют.

— Дзюба забил Шотландии. Все знают о его мечте поиграть в Британии. Он не рассказывал перед матчем о своем особом настрое?

— Об этом он ничего не говорил. У нас все мысли были только о сборной. Артем заряжал команду. Он и все мы понимали, что это один из самых важных матчей этой квалификации. Поэтому нам нужно было кровь из носу побеждать, что мы и сделали.

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