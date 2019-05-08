Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в интервью "СЭ" признался, что будет рад повидаться со Станиславом Черчесовым​, который сейчас тренирует российскую команду.

– В бытность главным тренером сборной России вы немало контактировали с тем, кто возглавляет ее сейчас. Черчесов, кстати, сказал мне накануне нашей беседы, что всегда рад видеть уважаемого Фабио Капелло на матчах национальной команды.

– Спасибо Черчесову за такое позитивное отношение! У меня тоже остались хорошие воспоминания от общения с ним, а пересекались не так уж редко. Это очень профессиональный тренер, недаром так достойно выступил на прошлогоднем чемпионате мира.

Считаю, что Черчесов правильно подготовил коллектив к турниру и выжал максимум из тех ресурсов, которые были в его распоряжении. В нынешней сборной России нет звезд, так что успешная игра на ЧМ-2018 только подчеркивает высокий уровень работы ее главного тренера. И буду рад с ним повидаться, если представится такая возможность.

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