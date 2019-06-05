Евгений Чернов: "Ради матчей в сборной мне не нужен отпуск"

Защитник сборной России Евгений Чернов рассказал о подготовке к матчам отборочного раунда Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром. Он отметил, что, несмотря на статус соперников, в команде нет расслабленности.

– Все говорят, что соперники у сборной России слабые. Тренер пытается настроить команду так, чтобы никто об этом не думал?

– Мы готовимся к матчам в хорошем режиме, и у нас нет никакой расслабленности. Все полностью сконцентрированы на предстоящих матчах. Будем добиваться результата.

– Сборная сыграет с двумя нападающими?

– Это пока останется у нас, все увидите на поле. А мы все узнаем на установке перед матчами.

– Вы могли бы сейчас находиться в отпуске, а вместо этого работаете.

– Прекрасно воспринял новость. Ради матчей в сборной, мне не нужен никакой отпуск. Здесь здорово находиться и готовиться к отборочным матчам. Это лучшее, что может быть.

– Как коротаете досуг?

– Отдыхаем, спим, смотрим сериалы, читаем книги. (Елена Григорьевская)

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матчей Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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