Вратарь сборной России Сослан Джанаев поделился мнением об игре голкиперов «Спартака» Александра Максименко и «Краснодара» Матвея Сафонова, а также рассказал о соперниках команды.

— Ребята здорово провели прошлый сезон, — сказал Джанаев в интервью Youtube-канала национальной команды. — Несмотря на молодой возраст, играли стабильно. Сейчас нужно продолжать в том же духе — это будущее нашей страны. Парни уже показывают высокий класс.

— Какие представления есть о Сербии и Венгрии?

— Сегодня будет теория. Там подробно разберем их плюсы и минусы. Нам покажут видеонарезки, объяснят нюансы и будем целенаправленно готовиться.