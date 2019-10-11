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«Если бы мы остались дома, то было бы 0:3, cэкономили бы время и деньги». Реакция болельщиков сборной Шотландии на разгром от России

11 октября 2019, 08:38
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Болельщики сборной Шотландии крайне болезненно восприняли поражение их национальной команды от сборной России в Москве (0:4) в матче отборочного турнира Евро-2020. Официальный Twitter шотландской команды буквально завален гневными и ироничными комментариями фанатов.

BrokenSoul79: Если бы мы остались дома, то нам бы присудили техническое поражение 0:3. Сэкономили бы время и деньги.

bringbackLB: Объявите нашу отставку из футбола.

SBuddie1877: Почему не было сделано абсолютно никаких шагов по развитию наших молодых игроков?

pauldolanz: Абсолютные руины, нет сплоченности и взаимопонимания. Мы должны внимательно взглянуть на Федерацию футбола Шотландии сверху вниз и и согласиться начать начать все сначала.

RaabSafc_: Я перестаю быть фанатом сборной Шотландии.

Россия — Шотландия

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