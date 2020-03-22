Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил перспективы перемен в составе команды, а также рассказал о своем отношении к возрастным игрокам.

— Готовится к какому-то мифическому второму турниру — это лукавство. Ты же не можешь искусственно что-то сделать, — сказал тренер в эфире «Матч ТВ». — Если футболист играет и играет хорошо, то ты же не можешь убрать его, если в голове у себя что-то нарисовал. Это может стать самой большой ошибкой. Как можно через большой турнир готовиться к чему-то?

Ждать шесть лет, когда состав сыграется? И что нам делать? Смотреть, как другие играют?

Естественным путем кто-то лучше становится. На последнем сборе у нас были представители 14 клубов. Кто хорошо себя проявляет, тот и будет играть.

Мы знаем, что есть футболисты, у которых определенный возраст. Но... Юрий Жирков. Пять-семь лет я слышу, что ему пора заканчиваться. Но зачем искусственно что-то делать? Если бы был лучше футболист, чем Жирков, то Юрий уже не играл бы. Существует конкурентная среда. Он же всегда дает нам определенные плюсы, как спортсмен и как человек, так почему мы должны отказываться от него?

Он и сам все понимает. В конце концов, он сам кого-то когда-то из основы подвинул.