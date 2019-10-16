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Ерохин заявил, что после победы над Кипром ощутил чувство выполненного долга

16 октября 2019, 13:58
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Полузащитник сборной России Александр Ерохин — о выходе команды на Евро-2020. В последнем матче отборочного турнира россияне обыграли сборную Кипра (5:0).

— Это очень важный этап для нашей команды. Группа была не самой легкой, тем ценнее тот результат, которого мы достигли, — цитирует Ерохина GQ. — Точнее, она все еще остается непростой — нам осталось сыграть два матча. Но после Кипра я, как и все игроки сборной, ощутил чувство выполненного долга. Это дорогого стоит.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
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https://www.gq.ru/success/erokhin-interview

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