Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Ерохин хотел бы, чтобы Россия сыграла с Хорватией

7 декабря 2020, 20:06
Теги:

Полузащитник сборной России Александр Ерохин поделился ожиданиями от жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022. Он выразил желание, чтобы россияне сыграли со сборной Хорватии.

«Не любитель называть конкретные команды, с которыми хотелось бы сыграть, — сказал Ерохин в эфире на Youtube-канале сборной России. — Все еще зависит от того, кто будет на сборах. Хотелось бы сыграть с сильными сборными. В первой корзине все сильные, выбирать не приходится. Хотелось бы сыграть с Хорватией».

Жеребьевка отбора ЧМ-2022: с кем сыграет Россия. Live!

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/world/2022/online/zherebevka-chempionata-mira-2022-onlayn-7-dekabrya-2020-s-kem-sygraet-rossiya-soperniki-rossii-1735679/

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Опрос

проголосовало: 12449
Все опросы
Выйдет ли сборная России на ЧМ-2022?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир