Врач сборной России Эдуард Безуглов поделился своим мнением о перспективах борьбы с коронавирусом. По его мнению, спад эпидемии стоит ожидать к июню-июлю.

— В «Фейсбуке» старался ничего не писать. Столько экспертов там стало. Каждый второй — эксперт авторитетного уровня, — сказал Безуглов в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24». — Я действительно считаю, что проблема затянется до конца мая — начала июня точно. В июле, думаю, все будет хорошо. Карантин снимут, можно будет летать. Я планирую отпуск на это время, готов рискнуть невозвратными деньгами.

— Когда вы поняли, что футбол останавливается, что он прервется не только в Италии?

— Тусовка футбольная достаточно узкая. Все высказывали обеспокоенность. В команде, где побольше легионеров, были больше обеспокоены. Было всем понятно, что это не просто так. Если во Франции, Италии, Испании ситуация с каждым разом все накаляется, то мы живем не за железным занавесом, и вариантов, что у нас это все не разойдется, быть не могло.

И плюс мы живем в XXI веке, знаем, кто где болеет. И когда у нас было сто человек заболевших, мало кому верилось. В Люксембурге было больше. Чуть-чуть напряжение это поднимало.

Когда уже было заседание комитета в РПЛ, все руководители клубов сказали, что нужно прекращать. Футбол без зрителей — это суррогат, мнение было единодушным.

Надо уходить на самоизоляцию на 10-14 дней и готовиться пока к самой оптимистичной дате — 24 апреля. Но, мне кажется, 1-5 апреля команды уже будут понимать ситуацию.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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