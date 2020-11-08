Дзюба выведен из состава сборной России на матчи ноября

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий «Зенита» и капитан национальной команды Артем Дзюба выведен из состава на ноябрьские матчи сборной.

По словам Черчесова, решение было принято с целью оградить сборную и самого футболиста от излишнего негатива и напряжения.

Ранее в сети появилось видео интимного содержания, на котором, вероятно, записан сам футболист.

Сборная России проведет три матча в ноябре: товарищеский с Молдавией (12 ноября) и два в рамках Лиги наций — против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября). Все игры состоятся на выезде.

На сбор кроме Дзюбы были вызваны нападающие Антон Заболотный («Сочи») и Александр Соболев («Спартак»), а Федор Смолов («Локомотив») вошел в резервный список.