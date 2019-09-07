В пяти матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020 нападающий сборной России Артем Дзюба отметился шестью голами. На данный момент форвард «Зенита» занимает второе место в списке снайперов отбора, опережая австрийца Марко Арнаутовича за счет меньшего количества реализованных пенальти. Лидер бомбардирской гонки Эран Захави из сборной Израиля отличился восемь раз. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры отборочного турнира Евро-2020

Игрок Сборная Матчи Голы (с пенальти) Эран Захави Израиль 5 8 Артем Дзюба Россия 5 6 (1) Марко Арнаутович Австрия 5 6 (2) Клаудиу Кешеру Румыния 5 5 Рахим Стерлинг Англия 2 4 Серд Гнабри Германия 4 4 Робин Куасон Швеция 5 4 Теему Пукки Финляндия 5 4 (1) Серхио Рамос Испания 5 4 (3)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира