Дзюба показал номер футболистов сборной России и вид на море

Форвард сборной России Артем Дзюба показал, в каких номерах команда живет в Сочи. Он опубликовал видео в своем Instagram.

Вот в таких номерах футболисты сборной России живут в Сочи



Вид на море ?



? https://t.co/C25WpPwyFY pic.twitter.com/j8q0RcfRhW — СЭ Футбол (@se_football) November 12, 2019

Сборная России готовится к матчу отборочного турнира Евро-2020 со сборной Бельгии. Матч состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 20.00 по московскому времени.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

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