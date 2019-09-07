Дзюба — четвертый футболист, забивший 20 голов за сборную России
Артем Дзюба сравнял счет в матче отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и забил 21-й гол за сборную России. 31-летний форвард сравнялся в списке лучших бомбардиров в истории команды с Романом Павлюченко, который, однако, провел на 14 встреч больше (51 против 37 у Дзюбы). Лучшие российские снайперы Александр Кержаков и Владимир Бесчастных отличились соответственно 30 и 26 раз. (Кирилл Бурдаков)
Лучшие бомбардиры в истории сборной России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Александр Кержаков
|
2002-2016
|
91
|
30
|
Владимир Бесчастных
|
1992-2003
|
71
|
26
|
Артем Дзюба
|
2011-н.в.
|
37
|
21
|
Роман Павлюченко
|
2003-2012
|
51
|
21
|
Валерий Карпин
|
1992-2003
|
73
|
17
|
Андрей Аршавин
|
2002-2012
|
75
|
17
|
Дмитрий Сычев
|
2002-2010
|
47
|
15
|
Федор Смолов
|
2012-н.в.
|
40
|
14
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира