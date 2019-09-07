Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Дзюба — четвертый футболист, забивший 20 голов за сборную России

7 сентября 2019, 00:09
Теги:

Артем Дзюба сравнял счет в матче отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и забил 21-й гол за сборную России. 31-летний форвард сравнялся в списке лучших бомбардиров в истории команды с Романом Павлюченко, который, однако, провел на 14 встреч больше (51 против 37 у Дзюбы). Лучшие российские снайперы Александр Кержаков и Владимир Бесчастных отличились соответственно 30 и 26 раз. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры в истории сборной России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Александр Кержаков

2002-2016

91

30

Владимир Бесчастных

1992-2003

71

26

Артем Дзюба

2011-н.в.

37

21

Роман Павлюченко

2003-2012

51

21

Валерий Карпин

1992-2003

73

17

Андрей Аршавин

2002-2012

75

17

Дмитрий Сычев

2002-2010

47

15

Федор Смолов

2012-н.в.

40

14

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир