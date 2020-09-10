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«Две победы подряд, хороший ход». Исмаилов поблагодарил Черчесова за игру сборной России

02:55
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Российский боец MMA Магомед Исмаилов поблагодарил главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова за игру национальной команды.

Ранее национальная команда обыграла Сербию (3:1) и Венгрию (3:2) в Лиге наций.

— Хочу выразить Станиславу Саламовичу уважение: он дал новый ход российскому футболу. Я с некоторых пор начал снова смотреть российский футбол, я теперь буду смотреть его с удовольствием. Две победы подряд, хороший ход, в том же темпе.

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