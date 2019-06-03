Дмитрий Баринов: "Побережем голы до официальных игр"

Полузащитник "Локомотива" и сборной России прокомментировал контрольный матч с "Чертаново" (6:0).

– Для меня лучше сыграть матч, чем играть между собой. Да и "Чертаново" приятнее со сборной встречаться, наверное. Так что эта игра – точно лучше любой двусторонки.

– Зобнин говорит, что Баринов выжигал.

– Приятно, что Зобнин так сказал! Мне приятно с ним играть. Пару моментов у "Чертаново" все-таки было сегодня, а так в целом справились с установкой.

– Вы могли и забить один раз.

– Главное забить в официальных играх. Сегодня все-таки была тренировка. Оставим голы на официальные матчи. (Александр Рогулев, Дмитрий Зеленов)

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матче Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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