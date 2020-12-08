Дисциплинарный комитет УЕФА вынес предупреждение РФС за ненадлежащее поведение сборной России
8 декабря 2020, 20:17
Дисциплинарный комитет УЕФА вынес предупреждение РФС за ненадлежащее поведение сборной России в матче Лиги наций с командой Турции (2:3), сообщает пресс-служба организации.
По итогам матча УЕФА открыл дело в отношении сборной России, так как игроки команды получили за игру четыре желтых и одну красную карточку.
Защитник Андрей Семенов был удален с поля в середине первого тайма.
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