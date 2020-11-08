Депутат Милонов прокомментировал невызов Артема Дзюбы в сборную России

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал «СЭ» решение штаба сборной России о невызове нападающего Артема Дзюбы на ближайшие матчи.

— Все правильно, это не какой-нибудь коммерческий клуб, куда кого хочешь зови, хоть Кокорина, хоть Мамаева, хоть кого-то еще, — сказал Милонов «СЭ». — Это сборная России, играя за которую ты должен чувствовать некую ответственность и сам обладать определенными характеристиками. Я, конечно, надеюсь, что со временем скандал утихнет, все разберутся, и все будет хорошо, но сейчас это самое правильное решение со стороны штаба. Футболисту надо было думать, прежде чем набезобразить. Набезобразил — отдохни. (Кристина Врабий)