Депутат Лебедев о жеребьевке отбора ЧМ-2022: «Мы и в этой группе можем обосраться»

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал итоги жеребьевки квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года для России. Сборная России попала в группу Н с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

— Обязана ли Россия выходить из такой группы? Знаете, очень не люблю развешивать ярлыки: легкая группа или группа смерти, — заявил «СЭ» Лебедев. — А также не люблю давать комментарии в стиле должна выходить или не должна. Если мы претендуем на место в элитном европейском футбольном дивизионе, как среди сборных, так и среди клубов, то у нас не должно стоять вопросов о том, в какую группу мы попали, кто наш соперник и так далее.

Каждый раз, всматриваясь в наших соперников, мы начинаем прогнозировать: эти умеют играть в футбол, а эти не умеют. Знаете, прошедшая Лига наций показала, что наша сборная настолько непредсказуема в своей игре, что невозможно даже задуматься о том, с кем нам более или менее удобно будет играть. Мы можем выиграть у Испании в плей-офф чемпионата мира, а можем проиграть в полуофициальной встрече со сборной Сербии с разгромным счетом.

Если бы вы спросили меня про сборные Германии, Испании, Англии или Франции, я бы мог еще что-то сказать. А про нас говорить бесполезно. Мы можем и в этой группе, извините за непарламентское выражение, обосраться. А можем попасть в группу с грандами европейского футбола и выйти из нее. Достаточно вспомнить сборную времен Гуса Хиддинка, когда мы добрались до полуфинала чемпионата Европы. А с другой стороны, можем вспомнить недавнюю игру со сборной Турции, которой до этого мы не проигрывали 150 тысяч лет, а сейчас уступили. Поэтому что-то прогнозировать невозможно.

Все соперники достойны уважения. В квалификации чемпионата мира нельзя сказать, что какая-то из команд является суперпроходной. Да, возможно, Мальта, Люксембург, Сан-Марино — какие-то команды, в которых люди помимо футбола еще имеют основную профессию, а выходить на стадион для них хобби. И то, мы можем и Мальте проиграть. Поэтому давайте просто болеть за ту сборную, которая у нас есть, потому что другой у нас нет. (Севастиан Терлецкий)