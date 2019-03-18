Денис Черышев: "Краснодар" – хорошая команда. "Валенсия" рада, что прошла этот клуб"

Нападающий сборной России Денис Черышев в интервью пресс-службе РФС поделился эмоциями после прохода в четвертьфинал Лиги Европы, где его "Валенсия" переиграла в двух встречах "Краснодар" (общий счет – 3:2).

В Новогорске подопечные главного тренера Станислава Черчесова готовятся к гостевым встречам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией (21 марта, Брюссель) и Казахстаном​ (24 марта, Астана).

– Матчи с "Краснодаром"? Особые эмоции были. Пообщались с Газинским. Интересно было играть против него. "Быки" – хорошая команда. Мы рады, что прошли все-таки этот клуб. Верили всей командой, что можем забить ответный гол. Российские болельщики хорошо меня приняли. Я спускался с автобуса и болл-бои сделали нам коридор. Было очень приятно.

Выход в полуфинал Кубка Испании? Вы видели наших болельщиков? Это было очень эмоционально, что они подготовили. Спать после таких игр? Надо осознавать это и двигаться дальше. Держать ноги на земле, это не должно сбивать тебя с пути, на котором ты находишься, – сказал Черышев.

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