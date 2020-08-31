Полузащитник Андрей Мостовой, который впервые вызван в сборную России, поделился впечатлениями о пребывании в национальной команде.

«Первые ощущения? Отличные! Я долго шел к этому, давно хотел сыграть за сборную России», — сказал полузащитник «Зенита» в интервью YouTube-каналу сборной.

«Ребята только собрались, все соскучились друг за другом, атмосфера в сборной отличная. Игроки «Зенита» подсказали, что нужно делать, как себя вести. Я приехал, чтобы показать свои сильные стороны, нет разницы, ознакомительные это сборы или нет. С кем раньше был знаком? С Сосланом Джанаевым и Федором Кудряшевым играли вместе в «Сочи» плюс игроки «Зенита». Еще ранее знал Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука с которыми были в «дубле» «Локомотива». Что могу сказать о сербах? Там много сильных игроков, хорошая сборная, нам предстоит тяжелый матч. Сравнения с Александром Мостовым? Мы с ним познакомились в эфире «Матч ТВ», он был в студии, а я вышел на видеосвязь. Оказывается, он меня знал, когда я еще играл в «Долгопрудном». Сейчас меня в «Зените» Михаил Кержаков называет «Царем» по аналогии со старшим Мостовым», — сказал новичок сборной.

3 сентября Россия сыграет дома с Сербией в Лиге наций, а 6 сентября — на выезде с Венгрией.