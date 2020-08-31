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«Давно хотел сыграть за сборную». Андрей Мостовой — о дебютном вызове в национальную команду

31 августа 2020, 21:33
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Полузащитник Андрей Мостовой, который впервые вызван в сборную России, поделился впечатлениями о пребывании в национальной команде.

«Первые ощущения? Отличные! Я долго шел к этому, давно хотел сыграть за сборную России», — сказал полузащитник «Зенита» в интервью YouTube-каналу сборной.

«Ребята только собрались, все соскучились друг за другом, атмосфера в сборной отличная. Игроки «Зенита» подсказали, что нужно делать, как себя вести. Я приехал, чтобы показать свои сильные стороны, нет разницы, ознакомительные это сборы или нет. С кем раньше был знаком? С Сосланом Джанаевым и Федором Кудряшевым играли вместе в «Сочи» плюс игроки «Зенита». Еще ранее знал Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука с которыми были в «дубле» «Локомотива». Что могу сказать о сербах? Там много сильных игроков, хорошая сборная, нам предстоит тяжелый матч. Сравнения с Александром Мостовым? Мы с ним познакомились в эфире «Матч ТВ», он был в студии, а я вышел на видеосвязь. Оказывается, он меня знал, когда я еще играл в «Долгопрудном». Сейчас меня в «Зените» Михаил Кержаков называет «Царем» по аналогии со старшим Мостовым», — сказал новичок сборной.

3 сентября Россия сыграет дома с Сербией в Лиге наций, а 6 сентября — на выезде с Венгрией.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=0N0R5RgJKs4

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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