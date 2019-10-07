Датчанин Кехлет — главный арбитр матча Россия — Шотландия
15:43
Главным арбитром матча отборочного турнира Евро-2020 Россия — Шотландия назначен датчанин Якоб Кехлет, сообщает официальный сайт УЕФА.
Ассистенты арбитра: Хейне Серенсен и Даниэль Нергор. Все судьи представляют Данию.
Матч Россия — Шотландия состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 21.45 по московскому времени.
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https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2026225--russia-vs-scotland/matchinfo/?iv=true
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