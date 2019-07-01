Черышев вспомнил о победе над испанцами на ЧМ-2018. Тут есть Акинфеев

1 июля. Нападающий сборной России Денис Черышев вспоминает о победе над Испанией (1:1, по пенальти – 4:3). Фото instagram.com

Нападающий "Валенсии" и сборной России Денис Черышев опубликовал сторис в своем Instagram. 28-летний форвард вспомнил о победе над испанцами (1:1, по пенальти – 4:3) в 1/8 финала домашнего чемпионата мира-2018. Встреча проходила 1 июля.

Черышев принял участие в том матче. Футболист появился на поле на 61-й минуте, заменив хавбека Александра Самедова. Нападающий точно пробил с 11-метровой отметки в серии послематчевых пенальти.

"Год назад", – подписал фото Черышев, добавив стикер с голкипером Игорем Акинфеевым в костюме супермена.

Выпуск "Спорт-Экспресса" за 2 июля 2018 года // Год назад Россия обыграла Испанию на ЧМ-2018. Как это было