Черчесов ответил на вопрос о совмещении
13:39
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не будет совмещать работу в сборной и клубе.
— С чего кто-то взял про совмещение? Я когда-то об этом говорил? Нет. Оставьте этот вопрос и больше его не поднимайте, — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24». — Новый контракт? А зачем новый контракт, если есть контракт действующий, и нужно давать результат? Бумага все терпит. Надо выигрывать, и все.
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