Черчесов высказался о отмене статуса легионера для игроков из ЕАЭС

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не видит проблемы для национальной команды в отмене статуса легионеров для футболистов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С 1 июля 2020 года игроки Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии не будут будут попадать в России под лимит на легионеров.

— Со стороны наверное кажется, что главный тренер сборной наверное переживает, что кто-то чьи-то места займет, — сказал Черчесов в интервью Youtube-каналу казахстанского «Кайрата». — С другой стороны, это нормальная конкурентная среда. Мы к этому спокойно относимся, раз ситуация такая. Наш союз, слава богу, расширяет границы не только в политике и экономике, но и в плане спорта. Мы к этому спокойно относимся.