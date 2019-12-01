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Черчесов выложил фото с экс-одноклубником по «Тиролю»

1 декабря 2019, 19:41
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в своем Instagram выложил совместное фото с президентом Футбольной федерации Польши Збигневом Бонеком и его бывшим одноклубником по австрийскому «Тиролю» Ежи Бржечеком.

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