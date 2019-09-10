Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сравнил матчи отборочного турнира Евро-2020 со сборными Шотландии (2:1) и Казахстана (1:0).

— Забросов на Дзюбу не было, они чуть позже появились, — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24». — Они (Казахстан) выставили 5-4-1, как мы и планировали, они были хорошо настроены и хорошо готовы не давали сделать нам то, что мы хотим. У нас было много подходов, но не было завершающего паса, поэтому и результат заставил себя ждать. Мы что планировали сделали, хотя могли сделать и лучше. Самое главное — три очка.

В игре с Казахстаном мы были намного мобильнее. Сегодня мне прислали цифры, и они соответствовали действительности. Простая вещь — если в Шотландии мы провели 1600 метров на спринтах, то вчера — 2300. Когда результат такой, всем кажется, что что-то не то.

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