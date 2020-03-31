Черчесов считает, что Жирков заявил о завершении карьеры в сборной на эмоциях

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение, что решение полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова о завершении карьеры в национальной команде было продиктовано эмоциями. 10 июля 2018 года Жирков объявил об уходе из команды, но 16 марта 2019 года Черчесов вызвал его на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии и Казахстана.

-Если кто-то возвращается, значит, он уходил. А так как Жирков не уходил, то он и не вернулся, — сказал Черчесов в интервью каналу сборной России на Youtube. — Он объявил завершении карьеры в сборной? Знаете, Юра, с одной стороны, спокойный, а с другой стороны у него эмоции сыграли роль, потому что у него была травма, и он не мог играть. Поэтому он так сказал. На самом деле это был эмоциональное высказывание. После того, как он восстановился и начал играть, я слетал в Петербург. Посчитал, что по телефону неправильно такие вещи обсуждать. Мы хорошо посидели, пообедали. Врать не буду — не помню, кто платил. А потом мы получили Юру обратно. Моя задача и задача тренерского штаба — максимально оценивать ситуацию и находить правильные слова. Юра вернулся, забил решающий гол Шотландии, принес нам большую пользу. Мы его ценим, как игрока и как человека. Мы не хотели бы, чтобы он нас покидал.

36-летний Юрий Жирков объявил о завершении карьеры в сборной после ЧМ-2018, но затем изменил свое решение