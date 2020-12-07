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Черчесов считает, что в сборной России пока нет базовых клубов

7 декабря 2020, 21:56
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение, что пока в команде нет ярко выраженных базовых клубов, откуда в национальную команду вызывалось бы большинство футболистов.

«У Хиддинка и Адвоката были две команды — «Зенит» и ЦСКА, откуда они брали игроков. Мы бы тоже от этого не отказались, но пока нет ярко выраженных «блоков», давайте будем объективными. Было бы неплохо, но пока у нас такого нет, хотя мы хотели бы».

Сборная России сыграет в группе Н отборочного турнира ЧМ-2022 с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

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Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/world/2022/online/zherebevka-chempionata-mira-2022-onlayn-7-dekabrya-2020-s-kem-sygraet-rossiya-soperniki-rossii-1735679/

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