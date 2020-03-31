Черчесов считает, что Бакаев и Головин могут играть вместе в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что полузащитники Зелимхан Бакаев и Александр Головин могут играть вместе за национальную команду.

— Могут ли Зелимхан Бакаев и Александр Головин играть вместе? В клубе — нет, потому что один в «Монако», другой в «Спартаке». Это исключено, — сказал Черчесов в интервью каналу сборной России на Youtube. — А в сборной они могут играть. Мы играли с Сан-Марино, и они вместе были на поле. Другое дело, что бывают игры, когда нам нужно четко понимать, смогут ли они играть вместе, какую пользу они принесут, что за соперник. Возможность такая есть, но есть много нюансов, которые нужно учитывать.

Ранее стало известно, что чемпионат Европы-2020, где сыграет сборная России, был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.