Черчесов рассказал о смене поколений в сборной Хорватии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о сборной Хорватии. Россияне сыграют в группе Н отборочного турнира ЧМ-2022 с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

«Хорватия? Влашич определяет лицо ЦСКА, это понятно, — сказал Черчесов в эфире на Youtube-канале сборной России. — Мы его видим каждую неделю. В любой сборной после таких триумфов идет спад, есть смена поколений. Нас это тоже касается, кстати. Хорватия — стабильная футбольная страна, у них стабильно вырастают таланты. Насколько они станут командой — это вопрос. Перед нами тоже стоит задача делать команду».

Сборная России узнала соперников по отбору ЧМ-2022: Хорватия, Словакия, Словения, Кипр, Мальта. Live!