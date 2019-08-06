Черчесов рассказал о перспективах Дзюбы в "Зените"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов предположил, как скажется переход Малкома в "Зенит" на капитане национальной команды Артеме Дзюбе.

– Во-первых, все зависит от самого Артема, мы знаем, что он никому ничего дарить не собирается, и это нас радует, - сказал Черчесов в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "России 24". – Во-вторых, с Азмуном они роли уже поделили, оба чувствуют себя комфортно, Дзюба и отдает, и забивает, так что здесь проблем нет. Малком – совершенно другая позиция, это фланговый игрок, насколько я понимаю. Надеюсь, что вопрос контракта решится, и мы не будем читать в газетах, что кто-то куда-то хочет, хочет больше или меньше. Некрасиво. Другое дело, что Артем своей игрой и отношением заслужил сделать все вовремя.

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