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Черчесов рассказал, где его семья пережидает эпидемию коронавируса

26 марта 2020, 21:10
Станислав Черчесов с семьей. Фото Instagram.
Станислав Черчесов с семьей. Фото Instagram.
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, где сейчас, во время мировой пандемии коронавируса, находится его семья.

— Ваша семья — в Австрии, где на день нашего разговора заболело уже 3400 человек?

— Нет, все здесь, в России. С друзьями и знакомыми из Австрии общаюсь — и на мой вопрос, знают ли они тех, кто заболел, до сих пор все отвечали отрицательно. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью со Станиславом Черчесовым читайте здесь

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