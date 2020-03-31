Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Черчесов рассказал, что можно взять из советской школы футбола

31 марта 2020, 19:00
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал, что можно взять из советской школы футбола.

— Из советской футбольной школы нужно взять дисциплину и физическую готовность, — сказал Черчесов в интервью каналу сборной России на Youtube. — Все остальное потом можно развивать на этой базе — и тактику, и технику.

Ранее стало известно, что чемпионат Европы-2020, где сыграет сборная России, был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир