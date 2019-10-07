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Черчесов призвал болельщиков посетить матч Россия — Шотландия

13:34
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам с просьбой поддержать команду в матче отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии. Встреча пройдет 10 октября в Лужниках.

— Друзья, дорогие наши болельщики, 10 октября играем с шотландцами. Давно не играли в Москве, в Лужника, поэтому с удовольствием вас приглашаем. Поддержите нас, — отметил Черчесов.

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