Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам с просьбой поддержать команду в матче отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии. Встреча пройдет 10 октября в Лужниках.

— Друзья, дорогие наши болельщики, 10 октября играем с шотландцами. Давно не играли в Москве, в Лужника, поэтому с удовольствием вас приглашаем. Поддержите нас, — отметил Черчесов.