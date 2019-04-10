Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие во Всероссийском уроке в рамках проекта "ПроеКТОриЯ", информирует официальный Твиттер национальной команды.

Открытые уроки проводятся в интерактивном формате посредством дискуссий и игровых практик от ведущих экспертов и бизнес-лидеров по приоритетным направлениям развития.

Черчесов возглавил сборную России летом 2016 года, под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.​