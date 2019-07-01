17:39 1 июля | Футбол — Сборная России

Черчесов посетил тренировку "Краснодара" в Австрии

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов присутствовал на тренировке "Краснодара" на сборах в Австрии, информирует пресс-служба клуба.

Ранее "быки" уверенно обыграли "Ростов" (3:0) в матче предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии. В следующей игре "Краснодар" сыграет со "Спартаком".

 

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