Черчесов посетил тренировку "Краснодара" в Австрии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов присутствовал на тренировке "Краснодара" на сборах в Австрии, информирует пресс-служба клуба.

Ранее "быки" уверенно обыграли "Ростов" (3:0) в матче предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии. В следующей игре "Краснодар" сыграет со "Спартаком".