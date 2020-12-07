Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Черчесов ответил комику Позову: «Если вам рупор дают, оценки не выставляйте»

7 декабря 2020, 21:27
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире на Youtube-канале сборной России ответил на критику комика Дмитрия Позова, который сказал, что специалист оправдывался за неудачи, хотя до этого говорил, что не хочет оправдываться.

«Кто оправдывается? Когда вопрос задают, главный тренер отвечает. А не оправдывается. Если вам рупор дают, вы оценки не выставляйте, молодой человек», — заявил Черчесов.

Ранее состоялась жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2022. Россияне сыграют в группе Н с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

Сборная России узнала соперников по отбору ЧМ-2022: Хорватия, Словакия, Словения, Кипр, Мальта. Live!

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Опрос

проголосовало: 12443
Все опросы
Выйдет ли сборная России на ЧМ-2022?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир