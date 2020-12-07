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Черчесов оценил результаты жеребьевки для сборной России

7 декабря 2020, 21:15
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022 для сборной России. Россияне сыграют в группе Н с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

«Это ровная группа, сказал Черчесов в эфире на Youtube-канале сборной России. —  Если помните мое интервью — никто не знает, что лучше, что хуже. Судьба есть судьба. Группа ровная — и словаки, и словенцы. Географически нам комфортно — не надо будет лететь в Исландию или Фарерские острова. Логистика также многое решает. Нам нужно подготовиться, чтобы был не только план А, В, но и С, D. Надо давать результат. Для этого мы сюда и назначены».

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