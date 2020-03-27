Черчесов оценил игру Чалова в нынешнем сезоне

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру нападающего ЦСКА Федора Чалова в нынешнем сезоне.

— В прошлом сезоне вас не раз критиковали за невызовы либо малое использование Федора Чалова, лучшего снайпера того первенства РПЛ. С чем связываете то, что в этом сезоне он резко сдал — и уступает по голам своему бывшему конкуренту по молодежке Георгию Мелкадзе?

— Ваша работа — писать, наша — внимательно наблюдать. По-вашему, я сейчас должен говорить, что тогда оказался прав? Наоборот, я расстроен. Не знаю причин его «сухой» серии, но они бывают у всех — и себя в таких случаях надо пересилить.

Не знаю, прочитает ли он это интервью, но призываю его с холодной головой отнестись к происходящему, продолжать работать над собой. И тогда наступит день Х, когда его, что называется, прорвет. Это тот случай, когда окружающие Чалова люди должны ему помогать, а не загонять в яму. У него есть нужные форварду качества. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью со Станиславом Черчесовым читайте здесь