Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Черчесов о возможном вызове Кокорина и Мамаева: «Вычеркивать кого-то из жизни — самое худшее»

7 сентября 2019, 00:23
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил возможный вызов в национальную команду Александра Кокорина и Павла Мамаева. Оба, напомним, выйдут на свободу по УДО.

— Рады освобождению Кокорина и Мамаева? Есть ли вероятность, что они могут быть вызваны в сборную когда-либо?

— Я рад, что они освободились. Я не часто говорил на эту тему. Уже тогда сказал, что слишком строго к ним подошли, хоть они и нарушили общественный порядок. Давайте дождемся, когда они придут в нормальное состояние и начнут играть .На ваших глазах мы никогда ни от кого не отказались. Все мы люди, все мы ошибаемся. Вычеркивать человека из жизни- самое худшее. Я на эту тему не говорил не потому что не хотел, а потому что не видел смысла. (Александр Рогулев)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
16
Офсайд
Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир