Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал решение полузащитника Александра Головина продлить контракт с «Монако» на улучшенных условиях до 2024 года.

— Александр Головин подписал новый контракт с «Монако» на улучшенных условиях. Эта определенность и стабильность — для него хорошо, или пора перемещаться в более топовый чемпионат?

— Это хорошо для всех — для «Монако», для него, для сборной. Раз продлил контракт — значит, на него рассчитывают, ценят. Также это означает, что на него есть спрос — просто так подобные вещи заранее не делают. Радует нас и то, что Головин стабильно показывает определенный уровень.

А насчет того, пора или не пора, — мы тут не советчики. Вот если он спросит — свое мнение выскажем. Но пока вопросов не было. Причем даже когда нам задают такие вопросы, мы не говорим, что надо делать так, а не иначе. Просто обрисовываем ситуацию со стороны — так, как она видится нам. Может, картина, которую мы рисуем, помогает человеку принять то или иное решение. А чтобы говорить футболисту — переходи или оставайся, надо знать слишком много нюансов, которые нам не известны. (Игорь Рабинер)

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