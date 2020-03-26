Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Черчесов ни разу не пересматривал матчи ЧМ-2018

26 марта 2020, 21:40
Сборная России на ЧМ-2018. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Сборная России на ЧМ-2018. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что не пересматривает матчи чемпионата мира-2018. На том турнире Россия добилась лучшего результата в своей истории, дойдя до четвертьфинала.

— Кстати, сколько раз после чемпионата мира вы пересматривали матчи с Саудовской Аравией, Египтом, Испанией, Хорватией?

— Вообще ни разу. Какие-то голы, понятно, иногда показывают, а целиком — ни одной. Было слишком много нового, чтобы отвлекаться на старое. Может, в нынешней паузе покажут, и тогда посмотрю. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью со Станиславом Черчесовым читайте здесь

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир